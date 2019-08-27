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«Все банальней»: Кожевникова прокомментировала слухи о четвертой беременности

Актриса узнала, что некоторые поклонники разглядели у нее округлившийся живот на фото.

«Все банальней»: Кожевникова прокомментировала слухи о четвертой беременности
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова в передаче у Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» призналась, что не состоит в официальном браке со своим возлюбленным — бизнесменом Евгением Васильевым. Однако стоит отметить, что они обвенчались в Ницце в шесть лет назад. До загса влюбленные просто не дошли. Вскоре актриса родила первенца Ивана, а через год второго сына Максима. В 2017 году она стала уже многодетной мамой, когда на свет появился Василий.

Это лето Мария проводит с семьей в Испании. Она выглядит счастливой, публикуя фото в купальнике и показывая подросших наследников, которых одевает в одинаковые наряды. Как оказалось, на одном из снимков поклонники разглядели у девушки округлившийся живот, после чего распространились слухи о четвертой беременности. Кожевникова вскоре прокомментировала домыслы некоторых подписчиков.

«Так, признавайтесь, кто меня заподозрил в четвёртой беременности?! Нет, мои инста-друзья, всё банальней. В Испании просто очень вкусная и свежая еда, много био продуктов (реально био) , а никак у нас, одно название, поэтому кушаю вкусно и три раза в день! Зато настроение — кайф! Здесь даже куриный бульон, просто идеально прозрачный. А мой вес, к сожалению, пропорционально зависит от количества съеденного.В Москве легче „держать“ себя, да и „отпускать“ тоже нужно!», — пояснила артистка.

К своему посту она добавила фото, на котором позирует в черном атласном платье, демонстрируя стройную фигуру. Некоторые поклонники стали обсуждать не только заявление Марии, но и ее коктейльный наряд. «Мария, я заподозрила. Правда, так в халате, как вы, я выглядела на 5 месяце беременности. И дело не в толщине, а в пропорции», «Маша, чёрный цвет вам ооочень идёт, вы шикарная!», «Я вспомнила времена, когда в третью беременность вы писали, что это всё мамины борщи», — отозвались подписчики.

А вы как считаете, Коженикова говорит правду?

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Тэги:

беременность и родыМария Кожевниковареакция на слухи

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«Все банальней»: Кожевникова прокомментировала слухи о четвертой беременности
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