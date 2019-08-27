Федункив показала роскошное декольте в алом платье в честь 48-летия

Марина Федункив полюбилась многим зрителям за счет своего обаяния и харизмы. Она не боится смеяться над собой и открыто общается с поклонниками в соцсети. 27 августа актрисе исполнилось 48 лет. С самого утра ее стали поздравлять коллеги и фанаты. Примечательно, что День российского кино отмечается тоже 27 августа. Именинница решила разместить в соцсети пост, посвященный двум праздникам.

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На фото Марина предстала в блестящем алом платье с глубоким декольте. Волосы артистки были завиты в кудри, а в руках она держала огнестрельное оружие. «Неубиваемый возраст! Даже не пытайтесь! С днем рождения меня! Всех причастных — С Днем кино», — написала она.

Поклонники стали наперебой писать актрисе теплые пожелания. «Марина, поздравляю тебя с днём рождения! Пусть всегда будет тепло и ярко в твоём сердце! Обнимаю крепко», «Гордимся и восхищаемся вашим талантом, ждём и любим», «Фото просто улёт!!! Марина, вы неподражаемая», — стали комментировать пост подписчики. Федункив с радостью отвечала поклонникам, пока ее не заблокировали в Instagram. Также поздравили именинницу звезды: Сергей Лазарев, Екатерина Варнава, Эвелина Бледанс и другие артисты.

Напомним, что Марина развелась со своим вторым мужем Михаилом после 13 лет брака в прошлом году. Тем временем знаменитость купила дом в Подмосковье и теперь живет там с сестрой. В начале этого года актриса предстала похудевшей на 20 килограммов, чем удивила общественность.

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