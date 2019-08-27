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Наргиз показала себя в юности, поющей песню о любви

Певица выложила запись, на которой ей 14 лет.

Наргиз показала себя в юности, поющей песню о любви
Наргиз придалась ностальгии в Instagram. Фото: globallookpress.com

Певица Наргиз поделилась в Instagram раритетной записью, как она в 14 лет поет свою первую песню о любви. Учитывая, что сейчас артистке 47 лет, то данная композиция была записана в 1986 году. Судя по ролику, это отрывок из советского фильма «Невеста из Вуадиля» режиссера Али Хамраева. Кстати, на данном видео юную Наргиз Закирову можно увидеть с густой шевелюрой, что кардинально отличается от ее нынешнего образа.

Напомним, певица родилась в Ташкенте, на сцене выступала с 4 лет. Позже получила приз зрительских симпатий на конкурсе эстрадной песни «Юрмала-86». В начале карьеры Наргиз успешно выступала со своей группой. Потом она переехала в Америку, где записала альбом в стиле этно. В 2013 году артистка вернулась в Россию, чтобы участвовать в шоу «Голос», и заняла в нем второе место. После этого она начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым и стала активно гастролировать с концертами.

В начале августа 2019 стало известно, что композитор расторг деловые отношения с певицей и запретил ей исполнять его песни. Несмотря на это, осенью Наргиз собирается поехать в новый тур по России. Сейчас она записывает самостоятельный альбом, чтобы заполнить программу.

А какая Наргиз вам нравится больше: прежняя или нынешняя?

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Тэги:

молодые талантыНаргизНаргиз Закированостальгияюность

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Наргиз показала себя в юности, поющей песню о любви
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