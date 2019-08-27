Ревва поужинал в компании Лободы, Топурии и Глюкозы на «Новой волне»

24 августа в Сочи стартовал конкурс «Новая волна». Уже не первый год это мероприятие привлекает к себе внимание звезд. На черноморское побережье приехали Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Николай Басков, Сергей Лазарев, Анжелика Варум и Леонид Агутин, а также другие артисты. Некоторые из них вошли в состав жюри конкурса, другие стали почетными гостями. Практически каждый концерт заканчивается вечеринкой, на котором звезды уже отдыхают и веселятся.

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Снимком с одной из них поделился Александр Ревва. На сцене он выступил с треком «Понарошку». После этого артист позволил себе расслабиться, поужинав с коллегами. В кадр попали певица Глюкоза, облаченная в черное платье, Светлана Лобода в платье-комбинации и ее продюсер Нателла Крапивина, а также Кети Топурия и грузинский модельер Бичолла.

«Ужин был очень нужен, весел и дружен…» — написал Ревва.

Некоторые поклонники стали с интересом разглядывать снимок. Они отметили, что артистки прекрасно выглядят. А вот другие заподозрили всех девушек на фото в пластике. «Рядом с Глюкозой Лобода? Уже не узнать где кто, столько пластики», «Хорошо, наверно, с искусственными женщинами», «Все сделанные особы. От ушей до кончиков пальцев. Нет своей изюминки», «То чувство, когда мужчины в раз 100 красивее женщин», «Какие же вы все неестественные. Красивые. Но неживые», — стали писать хейтеры.

Ревва не стал отвечать на критику и заступаться за коллег по цеху. Он является одним из самых спокойных артистов на отечественной эстраде, который старается не ввязывать в скандалы. Не исключено, что снимок был обработан в фотошопе, чтобы убрать несовершенства, поэтому пользователям Сети он и показался странным.

А вы как считаете, девушки увлеклись пластикой или это результат хорошего ухода за собой?