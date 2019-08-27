Ковальчук посмеялась над слухами о своем пристрастии к алкоголю

Юлия Ковальчук уже шесть лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым. В октябре 2017 года у них родилась дочка Амелия. Для супругов это событие стало настоящим счастьем. В доме, который они строили много лет, молодые родители выделили комнату для своей наследницы. Лицо девочки пара скрывает до сих пор. Родители крайне редко публикуют фото с ребенком, стараясь уберечь его от лишнего внимания общественности.

В свои 36 лет Юлия обладает стройной фигурой. И это при том, что она любит вкусно и красиво поесть, о чем сама неоднократно рассказывала. Сейчас певица много путешествует. Почти все лето она провела в Испании с мужем и дочкой. Однако на снимках она не только позировала в бикини и гуляла с коляской, но и довольно часто позировала с бокалом вина или шампанского. Вскоре появились слухи, что Ковальчук до сих пор страдает из-за послеродовой депрессии. Якобы она старается демонстрировать счастье, но на самом деле все обстоит иначе.

Одно из интернет-изданий написало, что Юлия сама пишет, что не успевает за собой ухаживать, но при этом у нее есть время на тусовки с друзьями и распитие алкоголя. Артистка была поражена, когда прочитала о себе подобную информацию.

«Тут в Интернете пишут, что меня „послеродовая депрессия довела до бутылки“. Девочки!!! Дай Бог каждой из нас такую приятную депрессию в виде одного бокальчика и много интересной работы, которая нервирует окружающих! За всех мамулечек!» — написала она.

Юлия добавила к посту снимок, на котором запечатлена в белом платье и с влажными волосами. Она смотрела вдаль, держа бокал шампанского. Девушка добавила пару смеющихся эмодзи к своему комментарию. Она дала понять, что слухи ложные. Многие поклонники поддержали певицу. Они отметили, что не стоит близко к сердцу воспринимать сплетни.

«„Довела до бутылки“ вас? Которая постоянно на спорте и танцах? Это правда смешно», «Даже с бокалом нельзя сфотографироваться, не обращайте внимания, каждый судит по себе», «Ну тогда мы все под депрессией, и не только послеродовой!» — прокомментировали пост подписчики.

Как вы считаете, послеродовая депрессия может довести до «бутылки»?