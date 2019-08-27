Зверева рассказала, почему спит по два раза в день

38-летняя певица призналась, что новый режим помогает ей экономить на салонах красоты.

В 38-летней экс-солистке «Демо», а ныне популярной американской бизнес-леди и блоггере трудно узнать мать троих детей. Старшей дочери Зверевой, Василисе, уже 16 лет.

Только вот сама Александра выглядит, скорее, как ее сестра, нежели мама.

Да и ее способности все успевать можно только позавидовать. На днях же Саша раскрыла секрет, как чувствовать себя в 38 лет на 18…

«Ложусь после обеда поспать на полчасика плюс не засиживаюсь вечерами и ложусь до 22 часов. Под глазами сразу разгладилось, вообще вид сразу моложе. И не нужно никаких салонов», — призналась она.

Но еще больше 8-часовой сон сказался на настроении.

«Я как будто постоянно лечу в каком-то кайфе», — заметила Зверева. Любопытно, что для «закрепления эффекта» звезда добавила еще и ежедневные пешие и велопрогулки у океана.

К слову, задумалась о собственном здоровье многодетная мама не просто так. Недавно Звереву напугали в Москве результаты собственного анализа крови.

«Ну как у этой женщины, то бишь меня, может витамин D быть 12, а сывороточное железо – 1,8», — заметила она. Впрочем, к счастью, это уже осталось в прошлом.