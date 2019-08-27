Алена Водонаева сравнила, как устроен быт у русских и американцев

Алена Водонаева опубликовала на своей странице в соцсети забавное фото, на котором она выглядит как американская домохозяйка: ярко накрашенная, но при этом в бигуди, платье-халате, пушистых белых домашних тапочках и с емкостью для белья в руках. Кадр сделан на фоне прачечной, и речь в комментарии пошла о том, как устроен быт у американцев.

Водонаева, которая снимает в Лос-Анджелесе апартаменты, пожаловалась на то, что в Америке трудно найти съемное жилье со стиральной машинкой. Многие американцы живут не в собственных, а в съемных квартирах, поэтому привыкли не заморачиваться с покупкой машинок, а относить белье в прачечные.

«Культ прачечных в США обусловлен не только экологией и экономией, но еще и тем, что многие дома были старые и в них не было заложено места под машину и сушку», — рассказала Алена и добавила, что начинает ценить в сравнении родину. Как отметила Водонаева, у нас даже в 20-метровкой квартирке стоит своя стиральная машинка: какая-нибудь, а все равно есть. «Мы свое бельишко стираем не в общем котле», — с гордостью напомнила Алена в Instagram.

Она также поделилась, что первым делом, снимая жилье в США, узнает о наличии стиралки, двух санузлов, кухни и большого балкона. «Если бы я не была Раком по гороскопу, то точно бы была енотом. Я все время что-то стираю. Каждый день. Даже на отдыхе. Медитация у меня такая», — подытожила Алена.