Анфиса Чехова показала подросшего красавчика-сына

На странице 41-летней телеведущей в соцсети, которую она активно ведет, давно не появлялся ее сын, 7-летний Соломон. Как оказалось, отсутствие мальчика летом в жизни Анфисы было связано с тем, что он гостил в Грузии, у родни отца, актера Гурама Баблишвили.

В своем мини-блоге актриса опубликовала трогательное фото в обнимку с Соломоном, который явно очень соскучился по маме. Снимок был сделан в столичном Авиапарке.

На фото подросший и похорошевший мальчуган счастливо улыбается в объятиях мамы. Модный парень одет в курточку в продольную черно-белую тонкую полоску и светлые джинсы с прорезями, а Анфиса выбрала для прогулки простое темное платье и коричневые очки с крупной оправой.

«Кое-кто вернулся вчера из Грузии. С пузцом и легким акцентом», — написала в подписи Чехова в Instagram.

Мальчик постоянно живет с мамой в Москве, но каникулы проводит с папой и его многочисленной грузинской родней.

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Напомним, Анфиса начала встречаться с Гурамом Баблишвили в 2009 году, сын родился у пары вне брака в 2012, но в июне 2015 Чехова официально вышла замуж. К сожалению, брак продлился недолго, весной 2017 Анфиса и Гурам развелись.