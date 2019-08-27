Нюша перешла на полностью здоровые завтраки

Не шутила певица Нюша, когда говорила, что занятия с дочерью для нее — лучший фитнес. С появлением малышки на свет звезда невероятно быстро пришла в форму. Более того, сейчас она выглядит еще более стройной и подтянутой, чем до родов.

Но, как оказалось, артистка еще и тщательно следит за питанием. На днях певица сфотографировала свой завтрак.

На столе у жены Игоря Сивова оказался рассыпчатый творог, оладьи, сырники, немного домашнего джема и овощная нарезка. Большие порции же пугать не должны. Ведь позавтракать Нюша собралась вместе с мужем.

«Прекрасное настроение», — подписала снимок она.

Любопытно, что Нюша и раньше говорила, что считает завтрак самым важным приемом пищи. И именно утром позволяет себе некоторые послабления.

«Калорийные и сладкие блюда я стараюсь есть в первой половине дня. Ведь в это время желудок работает активнее. Даже если поздно легла спать, то все равно просыпаюсь пораньше, чтобы сварить себе вареников с картошкой и грибами или приготовить пасту», — поведала девушка.