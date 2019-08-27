Беременная Решетова похвасталась фигурой в бикини

Невеста Тимати на девятом месяце беременности, но это не мешает ей отдыхать на Мальдивах.

23-летняя модель всю беременность перенесла на ногах. А на последних сроках девушка отправилась с любимым и его семьей к океану.

На райских островах Анастасия себе ни в чем не отказывает. Нежится на солнышке и наслаждается свежайшими морепродуктами. Может, поэтому будущей мамочке и удается так хорошо выглядеть.

На днях девушка выложила фото в бежевом раздельном бикини. Нейтральный цвет лишь подчеркнул роскошный загар модели. Да, и о некоторых мерах безопасности в жарком климате девушка не забыла. И чтобы солнце не напекло голову, надела спортивную кепку и черные очки.

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Поклонники тут же заметили, что в этом же головном уборе недавно появлялся и сам рэпер. Видимо, Настя у него и позаимствовала.

Напомним, фанаты не раз осуждали беременную звезду за чрезмерную активность. Однако девушка чувствует себя прекрасно. И как-то призналась, что красивые виды и шум моря позволяют ей находиться с собой и будущим малышом в полной гармонии.