Принц Джордж подготовил сестренку Шарлотту к школе

Четырехлетняя принцесса пойдет учиться в заведение Thomas's Battersea, где получает знания и ее брат.

Дочь принца Уильяма и герцогини кембриджской Кейт Миддлтон в сентябре, как и все дети, пойдет в школу. Девочка принята в то же учебное заведение, где учится и ее брат, принц Джордж.

Шарлотта уже была в стенах Thomas’s Battersea. Правда, лишь в качестве гостьи. Но ей так понравилось, что она с начала лета уже ждет сентября.

«Она не может дождаться, чтобы оказаться вместе с Джорджем. Она очень воодушевлена и взволнована», — рассказал источник, приближенный к королевской семье, сообщает People.

Любопытно, что брат уже подготовил сестренку к началу года. Рассказал о сложных предметах, а также, как найти подход к каждому из преподавателей.

«Они прекрасно ладят, и в этом во многом заслуга и Кейт. Она воспитала детей так, что они во всем помогают друг другу. Между ними нет ревности или желания навредить», — продолжил друг семьи.

К слову, и принца Джорджа, кажется, совсем не расстраивает то, что каникулы подходят к концу. Он уже ждет встречи с друзьями, а также начала занятий в балетном классе, где учится с тех самых пор, как ему исполнился годик.