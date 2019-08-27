ЗВЕЗДЫ

Пугачеву резко раскритиковали за выбор в «преемницы» Лободы

Как считает Вадим Манукян, артисты, именующие себя «королями» и «примадоннами», выглядят смешно.

Пугачеву резко раскритиковали за выбор в «преемницы» Лободы
Алла Пугачева, Светлана Лобода. Фото: globallookpress.com

На днях Светлана Лобода поделилась в соцсети совместным видео с Аллой Пугачевой. На кадрах, которые украинская певица разместила в Instagram, звездная коллега «благословляет» ее творчество словами из хита «Живи спокойно, страна!»

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она», – со смехом произносит в ролике Примадонна, артистично позируя на камеру вместе с Лободой.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артистки дружат вот уже много лет. Поэтому поклонники посчитали это заявление не шуткой, а выбором 70-летней исполнительницей своей молодой преемницы на сцене.

Но высказывание Аллы Борисовны понравилось не всем. В частности, жесткой критике артистку подверг Вадим Манукян – член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.

По словам эксперта, поведение Пугачевой выглядит смешно. Как и подобные выходки других артистов, приписывающих себе громкие титулы и передающих их «по наследству».

«Короли, примадонны и принцы. Они, похоже, сами уверовали в собственную параллельную реальность и теперь в ней уже себе преемников назначают», – цитирует Манукяна сайт «Дни.ру».

Член совета отметил, что не оспаривает талант Пугачевой и ее известных коллег, однако у зрителей такие поступки звезд давно уже вызывают только раздражение.

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Пугачеву резко раскритиковали за выбор в «преемницы» Лободы
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