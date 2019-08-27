ЗВЕЗДЫ

Зара объяснила, как ухаживает за кожей лица

Певица ежедневно тратит по 10 минут на процедуры.

Зара объяснила, как ухаживает за кожей лица
Зара/instagram.com/zara_music/

Зара ответила на волнующий вопрос ее поклонников, как она ухаживает за кожей.

Певица сейчас, после летнего отдыха, готовится приступить к любимой работе, чтобы реализовать свои многочисленные идеи и планы. Во время каникул она не делала постоянных укладок и макияжа, но теперь, когда начнутся гастроли и съемки, этого не избежать.

По признанию артистки, у нее есть простые процедуры, которых она придерживается, и это дает возможность коже быть в норме, несмотря на регулярные перелеты, смены часовых поясов, да и просто стрессы.

Перед сном звезда в обязательном порядке очищает кожу, причем в несколько этапов. Так, для снятия макияжа с глаз она использует двухфазное средство на основе масел, которое превосходно удаляет водостойкую тушь.

При очистке кожи лица она пользуется мицеллярной водой, после которой применяет пенку для умывания.

А после всего этого уже наносит сыворотку и крем на ночь. «Помните: всего 10 минут ухода вечером подарят вам свежий вид уже утром!» — написала Зара в Instagram.

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Зара объяснила, как ухаживает за кожей лица
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