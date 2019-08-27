ЗВЕЗДЫ

65-летняя Успенская поделилась фото топлес с отдыха

Певица отправилась в испанскую Марбелью, чтобы набраться сил перед новым гастрольным туром.

65-летняя Успенская поделилась фото топлес с отдыха
https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/

У Успенской можно поучиться, как успевать абсолютно все. Певица входит в топ-10 самых гастролирующих артистов, успевает проводить время с супругом и даже завела йорка, за которым также нужно присматривать.

Только вот эту неделю Успенская решила посвятить исключительно себе. Звезда наслаждается вкусной средиземноморской кухней в Испании и проходит в стране басков полное медицинское профилактическое обследование.

Заметим, что отдых и здоровый сон и правда пошел той на пользу. Любовь выглядит фантастически: заметно похудела и обзавелась бронзовым загаром. Кажется, и сама певица нравится себе в зеркале, а потому порадовала поклонников топлес-снимком с пляжа.

«Я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D, — подписала провокационную фотографию блондинка. — Но вот лицо берегу. Даже ручками прикрыла, зато все остальное открыла».

Любопытно, что уже в сентябре Успенской придется вновь войти в рабочий график. Впереди у певицы гастроли по Америке и Канаде.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

голые звездыиспанияЛюба УспенскаяЛюбовь УспенскаяМарбельяоткровенное фотофото топлес

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
65-летняя Успенская поделилась фото топлес с отдыха
Интересно?
Поделись с друзьями: