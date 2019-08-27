65-летняя Успенская поделилась фото топлес с отдыха

Певица отправилась в испанскую Марбелью, чтобы набраться сил перед новым гастрольным туром.

У Успенской можно поучиться, как успевать абсолютно все. Певица входит в топ-10 самых гастролирующих артистов, успевает проводить время с супругом и даже завела йорка, за которым также нужно присматривать.

Только вот эту неделю Успенская решила посвятить исключительно себе. Звезда наслаждается вкусной средиземноморской кухней в Испании и проходит в стране басков полное медицинское профилактическое обследование.

Заметим, что отдых и здоровый сон и правда пошел той на пользу. Любовь выглядит фантастически: заметно похудела и обзавелась бронзовым загаром. Кажется, и сама певица нравится себе в зеркале, а потому порадовала поклонников топлес-снимком с пляжа.

«Я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D, — подписала провокационную фотографию блондинка. — Но вот лицо берегу. Даже ручками прикрыла, зато все остальное открыла».

Любопытно, что уже в сентябре Успенской придется вновь войти в рабочий график. Впереди у певицы гастроли по Америке и Канаде.