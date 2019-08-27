Николаев поздравил Кальянова, опубликовав их совместное ретро-фото с Пугачевой

Известный композитор, аранжировщик, продюсер и певец отметил очередной день рождения, с чем Кальяна Ивановича (так артиста зовут близкие друзья) поздравил другой известный композитор Игорь Николаевич. На странице музыканта в соцсети появилось ретро-фото с участием Николаева, Кальянова и Аллы Пугачевой.

На снимке у Николаева в руке микрофон, скорее всего, тройка снята до и или после очередного концерта. Алла Борисовна и Александр одеты во все черное, на Николаеве — костюм и белая рубашка. «Сегодня День рождения у моего старинного друга, товарища, звукорежиссера, артиста, исполнителя многих моих песен Александра Кальянова», — написал в подписи к снимку Николаев. Он также сообщил, что хотел поздравить именинника лично, но не смог дозвониться, поэтому пишет в Instagram. Музыкант пожелал другу сил, здоровья, жизнелюбия и желания бороться. «Будь здоров, дружок!» — подытожил обращение Николаев.

К нему присоединился и композитор Игорь Крутой, трогательно написавший в комментарии «Кальяшенька, с Днём рождения!». Крутой трижды пожелал старинному товарищу здоровья.

Напомним, Кальянов называет Пугачеву и Николаева своими крестными родителями в творчестве. Впервые Александр спел на «Рождественских встречах» у Аллы Борисовны.

больше по теме Игорь Николаев вспомнил о расставании с Королевой Музыкант прокомментировал высказывания своих подписчиков в Instagram.

Кальянов не раз рассказывал, что именно Алла уговорила его выйти на сцену и петь, если бы не она, он бы никогда не стал артистом, так как просто не собирался им быть. А Игорь Николаев убедил друга записать первый альбом. Когда его записали (еще при советской власти), он разошелся пиратским путем.