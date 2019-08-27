ЗВЕЗДЫ

Николаев поздравил Кальянова, опубликовав их совместное ретро-фото с Пугачевой

Композитору и певцу исполнилось 72 года.

Николаев поздравил Кальянова, опубликовав их совместное ретро-фото с Пугачевой
/instagram.com/igor_nikolaev_music/

Известный композитор, аранжировщик, продюсер и певец отметил очередной день рождения, с чем Кальяна Ивановича (так артиста зовут близкие друзья) поздравил другой известный композитор Игорь Николаевич. На странице музыканта в соцсети появилось ретро-фото с участием Николаева, Кальянова и Аллы Пугачевой.

На снимке у Николаева в руке микрофон, скорее всего, тройка снята до и или после очередного концерта. Алла Борисовна и Александр одеты во все черное, на Николаеве — костюм и белая рубашка. «Сегодня День рождения у моего старинного друга, товарища, звукорежиссера, артиста, исполнителя многих моих песен Александра Кальянова», — написал в подписи к снимку Николаев. Он также сообщил, что хотел поздравить именинника лично, но не смог дозвониться, поэтому пишет в Instagram. Музыкант пожелал другу сил, здоровья, жизнелюбия и желания бороться. «Будь здоров, дружок!» — подытожил обращение Николаев.

К нему присоединился и композитор Игорь Крутой, трогательно написавший в комментарии «Кальяшенька, с Днём рождения!». Крутой трижды пожелал старинному товарищу здоровья.
Напомним, Кальянов называет Пугачеву и Николаева своими крестными родителями в творчестве. Впервые Александр спел на «Рождественских встречах» у Аллы Борисовны.

Кальянов не раз рассказывал, что именно Алла уговорила его выйти на сцену и петь, если бы не она, он бы никогда не стал артистом, так как просто не собирался им быть. А Игорь Николаев убедил друга записать первый альбом. Когда его записали (еще при советской власти), он разошелся пиратским путем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр КальяновАлла Пугачеваархивное фото звездИгорь Николаев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Николаев поздравил Кальянова, опубликовав их совместное ретро-фото с Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: