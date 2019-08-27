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Домашнее шоу: Галкин устроил танцы для Лизы и Гарри

Шоумен установил плавсредство перед домом и дал в руки детям весла.

Домашнее шоу: Галкин устроил танцы для Лизы и Гарри
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/

Как прирожденный артист, Максим Галкин не может жить без шоу и даже дома находит способ устроить маленький концерт.

В мини-блоге телеведущего в Instagram появился забавный ролик с участием самого Максима, а также его детей, 5-летних Лизы и Гарри. Перед замком в подмосковной деревне Грязи Максим установил резиновую лодку, посадил малышей за весла, приказав им активно грести, а сам весело станцевал под хит Arcash «Лечу на море».

В ролике Максим так задорно подпрыгивает, что даже Лиза, наверняка привыкшая к эксцентричному родителю, смотрит на него с удивлением. Пока папа танцует, дети, не прерываясь ни на секунду, работают веслами. Особенно старается Гарри, который в порыве усердия, стараясь оправдать доверие папы, чуть ли не выпрыгивает из лодки. Вся тройка одета вполне по-летнему. На Максиме длинные шорты, белая майка и черные солнечные очки, Гарри одет в ярко-желтую майку и красные шорты, а Лиза наряжена в белую маечку и желтые шорты.

Напомним, нынешним летом звездное семейство Галкина и Пугачевой успело отдохнуть в Юрмале, арендуя виллу на Рижском взморье. Алла и Максим щедро делились с подписчиками фото и видео, сделанными на отдыхе, но, как бы долго и хорошо ни длились каникулы, праздник всегда завершается и наступают будни. Для всех, но не для Максима. Он умеет создать для себя и своих детей особенное настроение даже в самый обычный будний день.

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Домашнее шоу: Галкин устроил танцы для Лизы и Гарри
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