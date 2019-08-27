«Одета с ног до головы»: Вера Брежнева освоила катание на вейксерфе

Вера Брежнева привыкла достигать целей, которые ставит. Она не скрывает, что раньше не была настолько уверенным в себе человеком, да и красавицей девушка себя не считала, так как в школе ее дразнили. Повзрослев, она не только смогла стать популярной певицей, выйти замуж за известного композитора Константина Меладзе, стать мамой двоих дочерей, но и избавиться от комплексов. Более того, теперь артистка пробует себя в качестве модели.

больше по теме Брежнева подчеркнула фигуру джинсовыми шортами и майкой телесного цвета Певица в таком образе появилась на репетиции в Сочи.

Не так давно Вера оказалась на обложке известного модного издания. Она призналась, что всегда об этом мечтала. Похоже, что это лето стало для певицы временем, когда она достигает своих давних целей. В конце августа девушка сообщила, что начала учиться кататься на вейксерфе. Уже на первом занятии она смогла встать на доску и поймать волну. Снимками, на которых запечатлен этот момент, Брежнева поделилась в соцсети.

На кадрах артистка облачена в специальный облегающий костюм. Она сначала стоит на серфе, а вскоре падает, но при этом улыбается.

«Наконец-то одета с ног до головы. И наконец-то сделала это — моя первая проба встать на вейксёрф! И Егор Попретинский

с первого раза поставил меня! Руки, правда, уже пару дней сумку поднимают с трудом, но ощущения непередаваемые! Ставьте цели и идите/плывите к ним — это и есть кайф! „Сегодня я русалка, я создаю волны“», — написала Вера.

Достижением звезды восхитились даже ее коллеги. «Круто», — отметила Наталья Подольская. «Веерочка», — написала оперная дива Хибла Герзмава, добавив эмоджи в виде поцелуев и обезьянки, закрывающей глаза. Поклонники тоже оценили новое увлечение певицы: «Мало того, что не святая, так ещё и не трусиха», «Ого! Первый раз и сразу звездный тренер!», «Точно, одета с ног до головы, не придерутся теперь», «Какая ты крутая! Не верю, что первый раз».

А вы бы хотели научиться кататься на вейксерфе?