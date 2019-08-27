«Одета с ног до головы»: Вера Брежнева освоила катание на вейксерфе

Вера Брежнева привыкла достигать целей, которые ставит. Она не скрывает, что раньше не была настолько уверенным в себе человеком, да и красавицей девушка себя не считала, так как в школе ее дразнили. Повзрослев, она не только смогла стать популярной певицей, выйти замуж за известного композитора Константина Меладзе, стать мамой двоих дочерей, но и избавиться от комплексов. Более того, теперь артистка пробует себя в качестве модели.
Не так давно Вера оказалась на обложке известного модного издания. Она призналась, что всегда об этом мечтала. Похоже, что это лето стало для певицы временем, когда она достигает своих давних целей. В конце августа девушка сообщила, что начала учиться кататься на вейксерфе. Уже на первом занятии она смогла встать на доску и поймать волну. Снимками, на которых запечатлен этот момент, Брежнева поделилась в соцсети.
На кадрах артистка облачена в специальный облегающий костюм. Она сначала стоит на серфе, а вскоре падает, но при этом улыбается.
«Наконец-то одета с ног до головы. И наконец-то сделала это — моя первая проба встать на вейксёрф! И Егор Попретинский
с первого раза поставил меня! Руки, правда, уже пару дней сумку поднимают с трудом, но ощущения непередаваемые! Ставьте цели и идите/плывите к ним — это и есть кайф! „Сегодня я русалка, я создаю волны“», — написала Вера.
Достижением звезды восхитились даже ее коллеги. «Круто», — отметила Наталья Подольская. «Веерочка», — написала оперная дива Хибла Герзмава, добавив эмоджи в виде поцелуев и обезьянки, закрывающей глаза. Поклонники тоже оценили новое увлечение певицы: «Мало того, что не святая, так ещё и не трусиха», «Ого! Первый раз и сразу звездный тренер!», «Точно, одета с ног до головы, не придерутся теперь», «Какая ты крутая! Не верю, что первый раз».
А вы бы хотели научиться кататься на вейксерфе?