ЗВЕЗДЫ

Старшая дочь Навки подарила пятилетней сестре костюм русалки

19-летняя Алексия поощрила увлечение Нади плаванием.

Старшая дочь Навки подарила пятилетней сестре костюм русалки
https://www.instagram.com/sashazhulina/

Дочь олимпийской чемпионки Надя Пескова на этой недели отпраздновала первый пятилетний юбилей. Зацеловали и одарили подарками крошку не только родители, но и старшая сестра – Алексия.
Девушка подарила Наде самый запоминающийся подарок. Ведь именно благодаря ему крошка смогла почувствовать себя настоящей русалкой.

«Мечты обязательно должны сбываться! Особенно у маленьких ангелочков. Наша сбылась, старшая сестра подарила заветный наряд русалочки»

Фотография девочки в костюме и цветных очках произвела настоящий фурор в сети. Более того, Надя даже изловчилась в нем поплыть. И хотя сделать это было непросто, девочка пошла в маму и растет настоящей спортсменкой.

При этом, девочка становится и невероятно упрямой. Она уже отпросилась у мамы попозже ложиться спать.

«Мама, а мне, когда наступит 5 лет, можно будет позже ложиться?» — передает слова наследницы фигуристка.

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Дмитрий ПесковНадежда ПесковаСаша ЖулинаТатьяна Навка

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Старшая дочь Навки подарила пятилетней сестре костюм русалки
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