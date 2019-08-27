Старшая дочь Навки подарила пятилетней сестре костюм русалки

Дочь олимпийской чемпионки Надя Пескова на этой недели отпраздновала первый пятилетний юбилей. Зацеловали и одарили подарками крошку не только родители, но и старшая сестра – Алексия.

Девушка подарила Наде самый запоминающийся подарок. Ведь именно благодаря ему крошка смогла почувствовать себя настоящей русалкой.

«Мечты обязательно должны сбываться! Особенно у маленьких ангелочков. Наша сбылась, старшая сестра подарила заветный наряд русалочки»

Фотография девочки в костюме и цветных очках произвела настоящий фурор в сети. Более того, Надя даже изловчилась в нем поплыть. И хотя сделать это было непросто, девочка пошла в маму и растет настоящей спортсменкой.

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При этом, девочка становится и невероятно упрямой. Она уже отпросилась у мамы попозже ложиться спать.

«Мама, а мне, когда наступит 5 лет, можно будет позже ложиться?» — передает слова наследницы фигуристка.