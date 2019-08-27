ЗВЕЗДЫ

Волочкова попросила простить ее за шпагаты

Балерина записала трогательное видео в своем блоге, в котором пожелала всем добра и счастья.

Волочкова попросила простить ее за шпагаты
Анастасия Волочкова/ globallookpress com

Анастасии Волочковой порядком надоели злые слова подписчиков в свой адрес. Она в очередной раз отключила комментарии к последним постам в Instagram. И записала видео, в котором призвала людей быть добрее друг другу и прощать какие-то особенности. Например, ее любовь к шпагатам.

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов. Они пишутся многим известным состоявшимся личностям», — произнесла она.

Балерина пожелала все счастья, мира и здоровья. Сказала, что делится с подписчиками своими светлыми эмоциями, которые переполняют ее в этот момент.

Далее, для большей убедительности, звезда взяла в руку рацию и продолжила свою речь уже в нее.

«Самое главное, давайте оставаться людьми при любых обстоятельствах. Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать», — попросила Анастасия.

Напомним, ранее мы писали о признании балерины, которая заявила, что за успех она заплатила предательством близких людей. Об этом она написала в свой книге «История одной балерины».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиШпагат

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова попросила простить ее за шпагаты
Интересно?
Поделись с друзьями: