Волочкова попросила простить ее за шпагаты

Анастасии Волочковой порядком надоели злые слова подписчиков в свой адрес. Она в очередной раз отключила комментарии к последним постам в Instagram. И записала видео, в котором призвала людей быть добрее друг другу и прощать какие-то особенности. Например, ее любовь к шпагатам.
«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов. Они пишутся многим известным состоявшимся личностям», — произнесла она.
Балерина пожелала все счастья, мира и здоровья. Сказала, что делится с подписчиками своими светлыми эмоциями, которые переполняют ее в этот момент.
Далее, для большей убедительности, звезда взяла в руку рацию и продолжила свою речь уже в нее.
«Самое главное, давайте оставаться людьми при любых обстоятельствах. Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать», — попросила Анастасия.
Напомним, ранее мы писали о признании балерины, которая заявила, что за успех она заплатила предательством близких людей. Об этом она написала в свой книге «История одной балерины».