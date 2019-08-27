Дарья Повереннова высказалась на тему бессмертия

Но до интересных открытий ученых актриса предлагает заботиться о себе самим и каждый день начинать с пробежки.

Дарья Повереннова сейчас путешествует по знаменитым в той или иной степени историческим местам в Италии. Артистка интересуется различными событиями, которые происходили в прошлые времена. Возможно, поэтому ее и заинтересовала тема человеческого бессмертия. Она поинтересовалась одним из исследований в этом направлении и выяснила к каким удивительным выводам пришли ученые.

Оказывается, в ближайшие тридцать лет может появиться технология, позволяющая стать бессмертным. Ученые уже начали понимать, как и почему стареет тело человека и его мозг.

Правда, с появлением «бессмертных» остро встанет вопрос о переполненности планеты Земля. Есть уже варианты предложений, что с этим делать. Например, ограничить рождаемость — не более двух детей. Еще проблема, бессмертный человек будет способен помнить только часть своей жизни и не способен любить, потому что исчезнет осознание того, что мы на Земле не вечны.

Но больше всего опечалил и поразил актрису факт, что станет бессмысленным вставать утром, ведь впереди будет бесконечность таких утренних дней. Поэтому звезда предлагает, пока еще нам не грозит бессмертие, «давайте делать каждый день нашей жизни красивым и осмысленным! И начать предлагаю его с пробежки», — написала Повереннова в Instagram.