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«Захотелось вспомнить молодость»: Катя Семенова показала архивные фото

58-летняя певица в последнее время активно заполняет свой блог в Instagram.

«Захотелось вспомнить молодость»: Катя Семенова показала архивные фото
Катя Семенова/instagram.com/semka0701_official/

Звезда 80-х Катя Семенова, прославившаяся в свое время песнями «Школьница», «На минутку» и «Подруги замужем давно», возобновила свою творческую деятельность. Она активно гастролирует, пишет стихи и музыку, появляется в жюри различных конкурсов. И даже получила приз зрительских симпатий на шоу Первого канала «Три аккорда».

Вместе с тем певица стала проявлять себя еще и активным блогером. Свой Instagram она регулярно пополняет новыми фото- и видеокадрами. Обычно это современные съемки ее творческой деятельности. Но на этот раз звезда решила поделиться архивными черно-белыми фотографиями, на которых она запечатлена совсем юной.

«Вот чего-то захотелось вспомнить молодость! Спасибо тем, кто сохранил и прислал мне эти фотки!» — написала она в блоге.

Ранее мы сообщали, что после развода певица почувствовала в себе подъем сил. И с удовольствием стала сочинять музыку и стихи к песням. Своим любимым произведением Катя Семенова называет «Ангел твой». С этой песней она выступала на передаче «Три аккорда», не так давно был снят клип. Музыку к песне написала сама певица.

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InstagramКатя СеменоваПевица

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«Захотелось вспомнить молодость»: Катя Семенова показала архивные фото
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