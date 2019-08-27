Анна Седокова рассказала про сбои в здоровье

Известная певица Анна Седокова не скрывает, что моментами она трусиха, особенно когда может возникнуть вероятность неблагоприятного развития событий.

Недавно, перед своим дебютом на театральных подмостках в качестве актрисы, она так испугалась, что у нее на нервной почве даже опух глаз. К счастью, все закончилось хорошо — глаз прошел, а дебют имел такой успех, что Анне после спектакля сделали весомый комплимент, мол, теперь она по праву может именоваться актрисой.

Седокова признается, что бесконечно любит свою работу, правда, у нее есть свои издержки.

По ее словам, артистов отличает крепкая выдержка, но «сбои в здоровье иногда дают о себе знать. Мы редко спим по 8 часов», — написала знаменитость в Instagram.

Еще артисты имеют редкую возможность переболеть простуду дома, обычно они ее «переносят на ногах», когда приходится терпеть по 12 и более часов, прежде чем удается добраться до постели.

А еще они часто летают, что тоже не очень хорошо сказывается на состоянии организма. Артистка старается его поддерживать разными способами, сейчас собирается пройти курс лечебного массажа.