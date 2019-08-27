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Водонаева показала, как эффектно ей нарастили волосы

Экс-звезда «Дома-2» не стесняется, что ее красота частично искусственная.

Водонаева показала, как эффектно ей нарастили волосы
Алена Водонаева/instagram.com/alenavodonaeva/

Если посмотреть на фото Алены Водонаевой в эпоху, когда она только появилась на телепроекте «Дом-2» и сравнить их с сегодняшними снимками, то можно заметить глобальную разницу.

И, хотя часть коррекции своей внешности (например, груди) звезда не хочет признавать, некоторые вмешательства она демонстрирует открыто. В частности, наращенные волосы.

На момент прихода Алены в «Дом-2» (2004 год) многие помнят ее с редкими, хоть и длинными волосами. С ростом популярности, грива у звезды становилась все гуще и гуще. А в последнее время у нее на голове уже настоящая шевелюра! Как оказалось, чудесные изменения произошли благодаря специальным ювелирным капсулам, на которых чужие локоны прикрепили к естественным волосам Водонаевой. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Модель также призналась, что раньше ее же собственный друг по имени Слава обзывал ее наращенные волосы опарышами. Сейчас же технологии изменились и локоны, по мнению модели, уже не отличишь от настоящих.

Напомним, ранее мы писали о домашних танцах Водонаевой, которые обескуражили ее сына Богдана.

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Водонаева показала, как эффектно ей нарастили волосы
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