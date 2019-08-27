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Бородина исполнила горячий кавказский танец на дне рождения мужа

Курбан Омаров отпраздновал свое 39-летие в одном из ресторанов Москвы.

Бородина исполнила горячий кавказский танец на дне рождения мужа
Ксения Бородина/instagram.com/borodylia/

Муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров на днях отметил свое 39-летие. Фото- и видеокадрами с торжества оба супруга поделились в своих блогах.

На праздник в ресторан были приглашены звезды «Дома-2»: ведущая проекта Ольга Орлова и бывший участник телестройки Сергей Пынзарь.

Предприниматель по национальности – дагестанец, поэтому его день рождения имел легкий кавказский акцент.

Судя по видеокадрам, которые продемонстрировала в истории своего блога Ксения, на празднестве частенько включали композиции кавказских исполнителей. Бородина с удовольствием поддерживала в танцах своих братьев по этнической группе.

Отметим, что телеведущая, по данным Википедии, наполовину курдянка. При рождении ее фамилия была Амоева. Папу звезды зовут Ким Джимоевич Амоев.

Известно, что мама Ксении, Инна Булатовна, прожила с ним всего один год, впоследствии заключив брак с итальянцем Дженни и уехав с ним в Европу. Ксению воспитывали ее бабушка и дедушка.

Напомним, не так давно в Сети активно подогревались слухи о разрыве отношений телеведущей и Курбана Омарова. Пара проигнорировала эти высказывания.

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Бородина исполнила горячий кавказский танец на дне рождения мужа
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