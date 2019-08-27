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Пугачева и младшая дочь Лиза: поклонники создали трогательный видеоролик

В клипе можно проследить, как менялась девочка с младенчества до 5 лет.

Пугачева и младшая дочь Лиза: поклонники создали трогательный видеоролик
Алла Пугачева/globallookpress.com

Поклонники Лизы Галкиной создали клип из фотографий и видео Примадонны в компании с дочерью. Ролик размещен на фанатской странице девочки в Instagram.

На трогательных кадрах можно увидеть, как Лиза превращалась из крошечного младенца в настоящую принцессу. В клипе Примадонна вначале кормит дочь из бутылочки, потом появляется годовалая Лиза на ручках у мамы, они похожи друг на друга, как две капли. Есть видео и фото Пугачевой с братом Лизы Гарри.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Галкина родилась на одну минуту раньше брата. Юморист уверен, что именно поэтому малышка растет более самостоятельной и мудрой. Мальчик же постоянно требует к себе внимания. Именно он чаще всего появляется на фото с папой. Юморист пояснил, что это не означает, будто он любит сына больше, чем дочь.

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Пугачева и младшая дочь Лиза: поклонники создали трогательный видеоролик
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