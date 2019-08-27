Звезда «КВН» Елена Борщева появилась на светском мероприятии в сланцах

На премьере мультфильма «Королевские каникулы» компанию актрисе составили ее муж и две дочери.

Звезда шоу Comedy Woman и телепрограммы «КВН» Елена Борщева явно не страдает комплексами. На красной дорожке перед премьерой мультфильма «Королевские каникулы» она вместе со всей семьей появилась в обычных сланцах.

Также актриса надела стильное полосатое платье и джинсовый плащ на завязках, в руках у нее оказалась довольно крупная сумка в тон наряду. В целом она выглядела довольно модно, сомнения вызывала только уместность образа в контесте светского мероприятия.

Дочери Борщевой и муж тоже явно не готовились к выходу в свет. Супруг комедиантки тренер по фитнесу Валерий Юшкевич надел обычную белую рубашку и джинсы. Старшая дочь 12-летняя Марта – джинсовый сарафан. А младшая 4-летняя Ума – джинсы и рубаху. Семья представляла вполне гармоничный фэшн-образ.

Напомним, чтобы на свет появилась Ума, родителям пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Девочка символично появилась на свет 1 апреля 2005 года.