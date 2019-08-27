Forbes назвал самых богатых певиц 2019 года

Журнал Forbes огласил традиционный рейтинг самых оплачиваемых певиц мира. Его возглавила Тейлор Свифт с годовым доходом 185 млн. долларов. Звезда появляется в первой строке рейтинга далеко не в первый раз. Неплохую прибыль в этом году ей принес тур Reputation, который добавил в ее копилку доходов 226 млн. долларов.
На втором месте следует Бейонсе со своими 81 млн. долларов. Кстати, вместе с супругом Jay-Z они считаются еще и самой богатой парой. Далее – Рианна и ее 62 млн. долларов.
Кроме того, в десятке богатейших певиц планеты оказалась Кэтти Перри, которая собрала неплохие деньги за счет активных гастролей в этом году, Пинк, удачно продавшая новый сборник Hurts 2B Human, Ариана Гранде, порадовавшая поклонников в этом году сразу двумя альбомами. А также Дженнифер Лопез, интерес к которой возобновился на волне вестей о ее свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом, Леди Гага, искусно спевшая Shallow, Селин Дион, отлично зарабатывающая по выгодному договору с игорными домами Лас-Вегаса и трудяга-Шакира, которая активно гастролировала весь год по миру.
Отметим, что Forbes проанализировал заработок знаменитостей с начала лета прошлого года по июнь года текущего.