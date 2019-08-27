Супругой тайно женившегося сына Валерии оказалась «металлургическая королевна»

Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин оказался не так прост, как подумали некоторые поклонники певицы. Многих умилил тот факт, что сын селебрити выбрал для долгой и счастливой совместной жизни обычную девушку из шахтерского городка Новокузнецка. Но, как выяснил портал kuzpress.ru, невесткой певицы по имени Наталья Коренная оказалась настоящая «металлургическая королевна».

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Как сообщает сайт, певица теперь стала родственницей Кристины Коренной генерального директора предприятия «Кузнецкие ферросплавы». Она возглавляет градообразующее предприятие уже три года. По данным портала, достаточно успешное и проводящее глобальную реновацию.

Напомним, Валерия и ее муж Иосиф Пригожин не знали о планах своего сына. Парень объявил родителям о своем решении жениться буквально накануне свадьбы. Родители были шокированы, но им ничего не оставалось, как смириться с решением Артемия. Они до сих пор не знакомы с родствениками своей невестки.