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Супругой тайно женившегося сына Валерии оказалась «металлургическая королевна»

Многие поклонники думали, что это обычная девушка из шахтерского городка.

Супругой тайно женившегося сына Валерии оказалась «металлургическая королевна»
Артемий Шульгин/instagram.com/artemynik/?utm_source=ig_embed

Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин оказался не так прост, как подумали некоторые поклонники певицы. Многих умилил тот факт, что сын селебрити выбрал для долгой и счастливой совместной жизни обычную девушку из шахтерского городка Новокузнецка. Но, как выяснил портал kuzpress.ru, невесткой певицы по имени Наталья Коренная оказалась настоящая «металлургическая королевна».

Как сообщает сайт, певица теперь стала родственницей Кристины Коренной генерального директора предприятия «Кузнецкие ферросплавы». Она возглавляет градообразующее предприятие уже три года. По данным портала, достаточно успешное и проводящее глобальную реновацию.

Напомним, Валерия и ее муж Иосиф Пригожин не знали о планах своего сына. Парень объявил родителям о своем решении жениться буквально накануне свадьбы. Родители были шокированы, но им ничего не оставалось, как смириться с решением Артемия. Они до сих пор не знакомы с родствениками своей невестки.

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Супругой тайно женившегося сына Валерии оказалась «металлургическая королевна»
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