Лиза Галкина порадовала поклонников домашним фото

5-летняя Елизавета Галкина давно стала предметом обожания для многочисленных поклонников. Ее фанаты регулярно пополняют фотоколлекцию своей любимицы в Сети.

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На сей раз страничка звездной дочери в Интернете, организованная поклонниками, продемонстрировала домашнее фото девочки. Лиза стоит возле кухонного стола и что-то с радостью рассказывает. Судя по всему, семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой собирается завтракать. На столе стоит нарезанный хлеб, масло и расставлены тарелки для трапезы.

Напомним, ранее мы писали о том, как Лиза покормила козочку на одном из детских праздников. Малышка была очень рада, что животное ее не укусила.

Также в Сети появился любительский клип на песню Пугачевой «Доченька», составленный из фотографий ребенка.