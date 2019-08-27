ЗВЕЗДЫ

Лиза Галкина порадовала поклонников домашним фото

Дочь звездных родителей очаровательная в любой обстановке.

Лиза Галкина порадовала поклонников домашним фото
Лиза Галкина /instagram.com/maxgalkinru/

5-летняя Елизавета Галкина давно стала предметом обожания для многочисленных поклонников. Ее фанаты регулярно пополняют фотоколлекцию своей любимицы в Сети.

На сей раз страничка звездной дочери в Интернете, организованная поклонниками, продемонстрировала домашнее фото девочки. Лиза стоит возле кухонного стола и что-то с радостью рассказывает. Судя по всему, семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой собирается завтракать. На столе стоит нарезанный хлеб, масло и расставлены тарелки для трапезы.

Напомним, ранее мы писали о том, как Лиза покормила козочку на одном из детских праздников. Малышка была очень рада, что животное ее не укусила.

Также в Сети появился любительский клип на песню Пугачевой «Доченька», составленный из фотографий ребенка.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри и Лиза ГалкиныЛиза Галкина

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Лиза Галкина порадовала поклонников домашним фото
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