Как танцевали в 90-е: Рустам Сонцев показал подписчикам ретро-ролики

Звезда «Дома-2» еще помнит это лихое время и любит о нем вспоминать.

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев на своей страничке в Instagram порадовал подписчиков забавными видеокадрами из 90-х.

На них люди в стиле «лихих» танцуют на дискотеках того времени. 42-летний шоумен периодически радует поклонников воспоминаниями того периода.

Тогда на дискотеках люди не снимали головные уборы, а иногда и верхнюю одежду. А девушки ставили сумочки на пол и танцевали вокруг них.

Рустам явно ностальгирует по этому периоду жизни, ведь его любимое хобби – коллекционирование винтажных кукол. Недавно одну из них, пластмассового Буратино, он приобрел на одном из интернет-аукционов.

Напомним, ранее мы писали о том, как шоумен съездил со своей девушкой Малашей на Мальдивы, там он впервые показал ее лицо подписчикам.