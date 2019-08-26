То ли к умным, то ли к красивым: Сассексам посоветовали определиться с линией поведения

В прессе продолжают обсуждать полеты Меган Маркл и принца Гарри на частных джетах. Свое мнение высказала королевский эксперт Анжела Левин.

Она считает, что экс-актриса смешивает роли и ей вместе с мужем пора бы выбрать линию поведения и определиться, куда они хотят податься, то ли к умным, то ли к красивым.

больше по теме Не побрезговали: Меган и Гарри во время полета в Ниццу в 2018 году сидели у WC Герцог и герцогиня Сассекская еще год назад не отказывались путешествовать экономклассом.

Иными словами они должны, наконец, либо вести себя как королевские особы, либо как звезды. «Вряд ли Меган быстро отступит от выбранной линии поведения — она фонтанирует проектами и идеями, а безумные вечеринки Гарри остались далеко в прошлом», — полагает биограф.

Она отмечает, что чета очень много делает для благотворительности, но памятуя о пресловутой шумихе с джетами, им следует «внедрять перемены, но при этом не пользоваться своими привилегиями».

Левин полагает, что африканское турне Сассексов может помочь восстановить им их репутацию, но в это время им следует все же подумать, какой путь они хотят выбрать — к короне или к звездам, пишет The Sun.