То ли к умным, то ли к красивым: Сассексам посоветовали определиться с линией поведения

В прессе продолжают обсуждать полеты Меган Маркл и принца Гарри на частных джетах. Свое мнение высказала королевский эксперт Анжела Левин.
Она считает, что экс-актриса смешивает роли и ей вместе с мужем пора бы выбрать линию поведения и определиться, куда они хотят податься, то ли к умным, то ли к красивым.
Иными словами они должны, наконец, либо вести себя как королевские особы, либо как звезды. «Вряд ли Меган быстро отступит от выбранной линии поведения — она фонтанирует проектами и идеями, а безумные вечеринки Гарри остались далеко в прошлом», — полагает биограф.
Она отмечает, что чета очень много делает для благотворительности, но памятуя о пресловутой шумихе с джетами, им следует «внедрять перемены, но при этом не пользоваться своими привилегиями».
Левин полагает, что африканское турне Сассексов может помочь восстановить им их репутацию, но в это время им следует все же подумать, какой путь они хотят выбрать — к короне или к звездам, пишет The Sun.