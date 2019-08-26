ЗВЕЗДЫ

То ли к умным, то ли к красивым: Сассексам посоветовали определиться с линией поведения

Королевский эксперт Анжела Левин прокомментировала шумиху вокруг джета Меган Маркл и принца Гарри.

То ли к умным, то ли к красивым: Сассексам посоветовали определиться с линией поведения
Меган Маркл и принц Гарри оказались на перепутье. Фото: Global Look Press

В прессе продолжают обсуждать полеты Меган Маркл и принца Гарри на частных джетах. Свое мнение высказала королевский эксперт Анжела Левин.

Она считает, что экс-актриса смешивает роли и ей вместе с мужем пора бы выбрать линию поведения и определиться, куда они хотят податься, то ли к умным, то ли к красивым.

Иными словами они должны, наконец, либо вести себя как королевские особы, либо как звезды. «Вряд ли Меган быстро отступит от выбранной линии поведения — она фонтанирует проектами и идеями, а безумные вечеринки Гарри остались далеко в прошлом», — полагает биограф.

Она отмечает, что чета очень много делает для благотворительности, но памятуя о пресловутой шумихе с джетами, им следует «внедрять перемены, но при этом не пользоваться своими привилегиями».

Левин полагает, что африканское турне Сассексов может помочь восстановить им их репутацию, но в это время им следует все же подумать, какой путь они хотят выбрать — к короне или к звездам, пишет The Sun.

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То ли к умным, то ли к красивым: Сассексам посоветовали определиться с линией поведения
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