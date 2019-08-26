ЗВЕЗДЫ

Дима Билан отправился в горы с раскрашенным животом

Даже вне сцены певец решил оставить бодиарт на теле.

Дима Билан отправился в горы с раскрашенным животом
Дима Билан вовсю веселится в Сочи. Фото: globallookpress.com

Певец Дима Билан, выступивший на фестивале «Новая волна» в Сочи, на следующий день поле концерта отправился в горы. По его словам, артист добрался до Розы Хутор, а потом еще прошел девять тысяч шагов и наконец-то исполнил свою мечту, полетав на параплане.

Интересно, что все это звезда сцены сделал с разукрашенным животом. Перед выступлением художник нанес ему разноцветный рисунок на тело, изображающий горящие леса. Наутро «картину» обновили, и Дима отправился в поход вместе с ней. Певец выложил в Instagram фотографию, как он стоит на горной тропе с оголенным торсом, хвастаясь своим ярким бодиартом. Хотя, возможно, что он таким образом пытается привлечь внимание общественности к проблеме в Сибири, так как она его очень сильно затронула.

Напомним, за день до этого артист выложил фото в одном нижнем белье, чем взволновал своих поклонниц. После этого он трогательно признался в любви своему продюсеру Яне Рудковской.

А вы бы хотели нанести подобный рисунок на свое тело?

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Роза Хутор»горыДима БиланСочи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дима Билан отправился в горы с раскрашенным животом
Интересно?
Поделись с друзьями: