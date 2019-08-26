Дима Билан отправился в горы с раскрашенным животом

Певец Дима Билан, выступивший на фестивале «Новая волна» в Сочи, на следующий день поле концерта отправился в горы. По его словам, артист добрался до Розы Хутор, а потом еще прошел девять тысяч шагов и наконец-то исполнил свою мечту, полетав на параплане.

Интересно, что все это звезда сцены сделал с разукрашенным животом. Перед выступлением художник нанес ему разноцветный рисунок на тело, изображающий горящие леса. Наутро «картину» обновили, и Дима отправился в поход вместе с ней. Певец выложил в Instagram фотографию, как он стоит на горной тропе с оголенным торсом, хвастаясь своим ярким бодиартом. Хотя, возможно, что он таким образом пытается привлечь внимание общественности к проблеме в Сибири, так как она его очень сильно затронула.

Напомним, за день до этого артист выложил фото в одном нижнем белье, чем взволновал своих поклонниц. После этого он трогательно признался в любви своему продюсеру Яне Рудковской.

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А вы бы хотели нанести подобный рисунок на свое тело?