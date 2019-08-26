ЗВЕЗДЫ

Жанна Бадоева показала фото с подросшей дочерью

Ведущая рассказала о легком характере своих детей.

Жанна Бадоева показала фото с подросшей дочерью
instagram.com/zhanna_badoeva/

Жанна Бадоева опубликовала в инстаграм фотографию с 14-летней дочерью Лолитой. На снимке телеведущая нежно обнимает девочку. Она призналась, что ее дети умеют радоваться жизни. «Даже если что-то расстраивает, они как-то быстро переключаются на что-то другое, — поделилась Жанна. — Это отличное умение не уходить в депрессию, быстро отпускать все гадости в жизни, идти дальше, уметь радоваться».

В семейной жизни звезды тревел-шоу сейчас все прекрасно. Жанна уже четыре года живет с детьми и третьим мужем в Италии. В прошлом у телеведущей осталось два развода. С первым мужем Игорем Кураченко она была знакома с 18 лет. После развода звезда осталась с грудным сыном на руках. Ее второй супруг — Алан Бадоев. Жанна и муж вместе снимали программу «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». Эта передача сделала Бадоеву знаменитой. Однако после десяти лет брак распался, несмотря на рождение дочери.

43-летняя Жанна Бадоева сейчас ведет программу «Жизнь других» на Первом канале. Она регулярно бывает в России для съемки новых выпусков.

 

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Тэги:

Алан БадоевЖанна БадоеваИгорь КураченкоПрограмма «Жизнь других»

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Жанна Бадоева показала фото с подросшей дочерью
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