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Вдова танцора из «Поющих под дождем» встала на защиту принца Джорджа

Ведущая утреннего американского шоу ранее раскритиковала будущего короля за его увлечение балетом, вызвав шквал критики в свой адрес.

Вдова танцора из «Поющих под дождем» встала на защиту принца Джорджа
У принца Джорджа пополняется армия сторонников балета. Фото: Global Look Press

На насмешки ведущей The Good Morning America Лары Спенсер отреагировала вдова танцора Джина Келли Патрисия Уорд Келли. Она назвала подобное поведение теледивы неприемлемым.

На прошлой неделе Спенсер, говоря о расписании принца Джорджа, высмеяла его увлечение балетом. Вдова артиста заявила, что ее покойный супруг был бы оглушен, если бы услышал такое.

На протяжении всей жизни он своим примером доказывал, что мужчины-танцоры — это атлеты и нет ничего зазорного в том, чтобы при этом быть еще и грациозным. Яркий тому пример — мюзикл с его участием «Поющие под дождем».

«Джин был бы опустошен, если бы узнал, что в наше время вся его работа доказать, что нет ничего зазорного для мальчишек и мужчин заниматься танцами, перечеркнута позорным выпуском Good Morning America, где критикуют принца Джорджа и его уроки балета», — цитирует вдову The Sun.

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балетБританская королевская семьяпринц Джордж

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Вдова танцора из «Поющих под дождем» встала на защиту принца Джорджа
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