Барановская в вечернем платье встала в планку прямо на сцене

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным с головой ушла в карьеру. Она стала вести несколько телепередач и много путешествовать. Ко всему прочему, девушка демонстрирует хорошее чувство стиля. Она уже удивила поклонников на фестивале «Жара» в Баку, где предстала в платье-рубашке и сапогах на шпильке, а на минувших выходных в Москве Юлия стала ведущей праздничного концерта, где появилась в элегантном белом платье по фигуре.

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А 25 августа звезда телеэфира провела международный фестиваль Russian Fitness Fair вместе с Александром Беловым. В какой-то момент Барановская согласилась продемонстрировать свою физическую подготовку. Девушку не смутило то, что она облачена в алое вечернее платье и золотые туфли на шпильке. Ведущая прямо на сцене сделала упражнение, которое называется планка. Коллеги, а также другие люди, которые оказались на сцене, последовали примеру Юлии.

Многие поклонники восхитились смелостью и выносливостью ведущей. «Если есть номинация ведущая года — то это вы Юленька! Мои комплименты», «Такая юморная и жизни радостная, так приятно смотреть», «Молодец! Ты крутая! Так держать!», «Юличка, ты, как всегда, бесподобна», «Супер! Обожаю людей с умением смеяться над собой», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, если бы не обувь, Барановская точно бы простояла в планке дольше своих коллег. Облегчить ситуацию пытался фитнес-тренер Павел Гундорин, за что девушка его потом поблагодарила. «Спасибо, Влад за прекрасный фестиваль, все прошло очень круто и весело. Паша, спасибо за то, что красиво держал мои ноги», — написала она.

А вы бы осмелились поступить так, как Юлия?