Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом

Недавно актер обвинил близких в том, что они хотят отнять у него жилье.

54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером. Еще в марте этого года он давал интервью и выступал на радио, а недавно появились слухи, что у него проблемы со здоровьем. В августе актера госпитализировали. Как оказалось, это произошло благодаря Андрею Малахову и его передаче «Прямой эфир».

Друг артиста Борис Реут был обеспокоен, когда впервые за два года этим летом увидел Числова. Мужчина выглядел неважно и с трудом ходил из-за опухшей ступни. Позже Борис Васильевич выяснил, что его друг не выходит из дома. Как оказалось, Александр Владимирович больше месяца не покидал свое жилье и даже не вставал с кровати. Также он признался, что 10 дней ничего не ел. Редакторам ток-шоу актер признался, что опасается, что его могут убить. Он обвинил сожителей и племянницу в том, что они хотят отнять у него жилье.

После уговоров Числов согласился лечь в больницу. Там его обследовали, искупали и дали должный уход. В ходе беседы с журналистами, артист поведал, что живет с неприятными людьми, а также, что недавно он оформил дарственную на свою квартиру на племянницу Светлану. Она пришла в студию и пояснила, что минимум два раза в неделю бывает дома у дяди. По словам женщины, он отказывается принимать помощь и не подпускает ее к себе. Светлана отметила, что с ним живут его коллеги по театру уже 15 лет.

Один из сожителей актера Денис заверил, что у них с Числовым сложились прекрасные отношения.

«Снимаю у него квартиру. Он всегда выпивал понемногу, как все. Но не был запойным. В апреле 2017 года у него случился криз, после чего он полгода не пил. А Светлана приезжает регулярно. Около четырех недель назад он перестал ходить, перестал есть. Но все это время принимал немного алкоголя», — пояснил мужчина.

Коллеги Александра Владимировича заявили, что он действительно страдает алкоголизмом. Виктория Какалиа, подруга Ирины Цывиной, общественный деятель, рассказала, что виделась с актером в июле на похоронах Цывиной. Уже тогда она заметила, что у него было поникшее настроение.

«Он постоянно говорил о смерти. Он постоянно говорил о том, что уже выбрал себе место на кладбище, что вокруг одни звезды похоронены. „Я все заранее продумал“, — говорил он. Я отметила, что он плохо выглядит. „Я выпиваю“, — услышала в ответ. Он сам об этом сказал», — вспомнила женщина.

Согласилась с ней и Ольга Спиркина. «Мы с ним играли в одном сериале. Он очень любит выпить. Саша в конце рабочего дня выпивал, но я не видела его сильно пьяным», — призналась она. Позже выяснилось, что Числов обладает непростым характером. Он не стал скрывать, что просто хочет, чтобы ему уделяли больше внимания.

А у вас есть любимые фильмы с участием Числова?