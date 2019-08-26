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Нагиев признался, что рад быть объектом влечения

За красивым фасадом поклонники не видят ничего, считает шоумен.

Нагиев признался, что рад быть объектом влечения
Дмитрий Нагиев редко выкладывает посты в Instagram. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный телеведущий Дмитрий Нагиев впервые за неделю сделал пост в Instagram, отметив, что чувствует, будто этой задержкой подвел всех своих подписчиков. Звезда экрана выложил видео, как он вальяжно едет в пустом вагоне метро под песню «Привет, такой красивый мальчик…»

«Мне приятно, что вы сначала видите сексуальный объект, а потом уже ничего», — подписал ролик 52-летний артист.

Многие его поклонницы восприняли это, как упрек, и стали писать в комментариях, что видят его как умного, талантливого, успешного и элегантного мужчину. Другие попросили Дмитрия не зазнаваться, так как, если бы никто не знал, что едет знаменитый шоумен, со стороны его можно было бы принять за человека более низкого социального статуса. Ряд подписчиков отметили, что у Нагиева на видео грязные ботинки, и нехорошо телезвезде носить такую обувь. Но актера такие мелочи, похоже, не смущают — ранее он прогулялся по улице в образе бомжа, грязными на нем были не только ботинки.

Добавим, недавно Дмитрий признался, что Instagram почти не приносит ему прибыли.

А кого вы видите, смотря на Нагиева?

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Дмитрий Нагиевметропоездка в метросексуальный образ

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Нагиев признался, что рад быть объектом влечения
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