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Гоша Куценко поздравил Земфиру с днем рождения стихотворением

Актер признался, что среди всех девушек хотел бы быть именно ею.

Гоша Куценко поздравил Земфиру с днем рождения стихотворением
Гоша Куценко посвятил стихотворение Земфире. Фото: globallookpress.com

26 августа популярной певице Земфире исполнилось 43 года. Актер и режиссер Гоша Куценко поздравил исполнительницу в своей фирменной манере: посвятил ей короткое, но емкое стихотворение.

«Я бы очень хотел быть Земфирой.

Не Наташей. Не Катей. Не Ирой.

Не держите обиды девчонки на пацана.

Просто наша Земфира, по любому, одна!» — написал артист в Instagram.

Он назвал певицу непревзойденной и пожелал ей счастья и любви.

Напомним, в 43 года у Земфиры есть шесть музыкальных альбомов, но нет мужа и детей. Отдых артистка предпочитает проводить с актрисой Ренатой Литвиновой, и недавно ответила на вопросы поклонников об их взаимоотношениях. Последняя, кстати, тоже поздравила именинницу с днем рождения.

А вам нравится певица Земфира? Поздравите ее?

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Гоша Куценкодень рожденияЗемфирастихотворение

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Гоша Куценко поздравил Земфиру с днем рождения стихотворением
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