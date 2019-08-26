Гоша Куценко поздравил Земфиру с днем рождения стихотворением

Актер признался, что среди всех девушек хотел бы быть именно ею.

26 августа популярной певице Земфире исполнилось 43 года. Актер и режиссер Гоша Куценко поздравил исполнительницу в своей фирменной манере: посвятил ей короткое, но емкое стихотворение.

«Я бы очень хотел быть Земфирой. Не Наташей. Не Катей. Не Ирой. Не держите обиды девчонки на пацана. Просто наша Земфира, по любому, одна!» — написал артист в Instagram.

Он назвал певицу непревзойденной и пожелал ей счастья и любви.

Напомним, в 43 года у Земфиры есть шесть музыкальных альбомов, но нет мужа и детей. Отдых артистка предпочитает проводить с актрисой Ренатой Литвиновой, и недавно ответила на вопросы поклонников об их взаимоотношениях. Последняя, кстати, тоже поздравила именинницу с днем рождения.

А вам нравится певица Земфира? Поздравите ее?