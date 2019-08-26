Гоша Куценко поздравил Земфиру с днем рождения стихотворением

26 августа популярной певице Земфире исполнилось 43 года. Актер и режиссер Гоша Куценко поздравил исполнительницу в своей фирменной манере: посвятил ей короткое, но емкое стихотворение.
«Я бы очень хотел быть Земфирой.
Не Наташей. Не Катей. Не Ирой.
Не держите обиды девчонки на пацана.
Просто наша Земфира, по любому, одна!» — написал артист в Instagram.
Он назвал певицу непревзойденной и пожелал ей счастья и любви.
Напомним, в 43 года у Земфиры есть шесть музыкальных альбомов, но нет мужа и детей. Отдых артистка предпочитает проводить с актрисой Ренатой Литвиновой, и недавно ответила на вопросы поклонников об их взаимоотношениях. Последняя, кстати, тоже поздравила именинницу с днем рождения.
А вам нравится певица Земфира? Поздравите ее?