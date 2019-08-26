«Тесная связь с дочерью»: эксперт «прочитала» язык тела матери Маркл

Хотя после свадьбы у Меган Маркл появились новые члены семьи «голубых кровей», саму герцогиню Сассекскую можно назвать наполовину сиротой из-за конфликта с отцом.

К счастью, у нее есть мама — Дория Рэгланд, которой Меган полностью доверяет. Эксперт из британского таблоида Express Кайша Лэнгтон изучила снимки обеих женщин и пришла к выводу, что между ними есть тесная связь — об этом говорит их язык тела.

На многих фото, где жена Гарри запечатлена вместе с мамой, она «зеркалит» жесты родительницы. Известно, что младенцы «копируют» язык тела матери даже в утробе, подстраиваясь под ритм ее сердца.

Когда же язык жестов и мимику «зеркалят» взрослые, то это говорит о том, что они заинтересованы в человеке или же согласны с его точкой зрения. Это происходит на бессознательном уровне и означает, что вы дружелюбно относитесь к своему собеседнику.

Тот же факт, что подобных снимков Меган и Дории очень много, говорит о тесных родственных узах между ними, пишет Express.