Седокова рассчитывает, что работа в театре поможет ей выплатить ипотеку

36-летняя Анна Седокова не скрывает: она купила московскую квартиру в ипотеку. В отличие от ведущей проекта «Дома-2» Ольги Бузовой, которая в интервью Teleprogramma.pro заявила, что привыкла «жить по средствам», экс-солистка группы «ВИА Гра» взяла крупную сумму под проценты для приобретения недвижимости.

Кроме того, певица решила попробовать себя в новом амплуа актрисы. Бывшая супруга бизнесмена Максима Чернявского получила одну из главных ролей в спектакле «#Фальшь» театра на Таганке.

больше по теме Анна Седокова успешно дебютировала на театральных подмостках Певица осталась довольна, зрителям спектакль тоже очень понравился.

По словам Анны, она не претендует на статус профессиональной актрисы. Ведь этому ремеслу люди учатся пять лет, посвящая все свободное время репетициям и творчеству. Своим же главным делом Седокова считает сочинительство. Исполнительница не может отказаться от музыки, гастролей и любимой публики. При этом, не без иронии артистка призналась: она надеется на то, что работа в театре поможет ей погасить долг по ипотеке, пишет «Комсомольская правда».

«Надеюсь, моя ипотека с каждым спектаклем и с каждым годом будет становиться меньше», — добавила Седокова.

Напомним, что у певицы подрастает трое детей: 14-летняя дочь Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний сын Гектор.