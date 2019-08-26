Седокова рассчитывает, что работа в театре поможет ей выплатить ипотеку

36-летняя Анна Седокова не скрывает: она купила московскую квартиру в ипотеку. В отличие от ведущей проекта «Дома-2» Ольги Бузовой, которая в интервью Teleprogramma.pro заявила, что привыкла «жить по средствам», экс-солистка группы «ВИА Гра» взяла крупную сумму под проценты для приобретения недвижимости.
Кроме того, певица решила попробовать себя в новом амплуа актрисы. Бывшая супруга бизнесмена Максима Чернявского получила одну из главных ролей в спектакле «#Фальшь» театра на Таганке.
По словам Анны, она не претендует на статус профессиональной актрисы. Ведь этому ремеслу люди учатся пять лет, посвящая все свободное время репетициям и творчеству. Своим же главным делом Седокова считает сочинительство. Исполнительница не может отказаться от музыки, гастролей и любимой публики. При этом, не без иронии артистка призналась: она надеется на то, что работа в театре поможет ей погасить долг по ипотеке, пишет «Комсомольская правда».
«Надеюсь, моя ипотека с каждым спектаклем и с каждым годом будет становиться меньше», — добавила Седокова.
Напомним, что у певицы подрастает трое детей: 14-летняя дочь Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний сын Гектор.