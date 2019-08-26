ЗВЕЗДЫ

Седокова рассчитывает, что работа в театре поможет ей выплатить ипотеку

Певица приобрела жилье в Москве.

Седокова рассчитывает, что работа в театре поможет ей выплатить ипотеку
Анна Седокова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Анна Седокова не скрывает: она купила московскую квартиру в ипотеку. В отличие от ведущей проекта «Дома-2» Ольги Бузовой, которая в интервью Teleprogramma.pro заявила, что привыкла «жить по средствам», экс-солистка группы «ВИА Гра» взяла крупную сумму под проценты для приобретения недвижимости.

Кроме того, певица решила попробовать себя в новом амплуа актрисы. Бывшая супруга бизнесмена Максима Чернявского получила одну из главных ролей в спектакле «#Фальшь»  театра на Таганке.

По словам Анны, она не претендует на статус профессиональной актрисы. Ведь этому ремеслу люди учатся пять лет, посвящая все свободное время репетициям и творчеству. Своим же главным делом Седокова считает сочинительство. Исполнительница не может отказаться от музыки, гастролей и любимой публики. При этом, не без иронии артистка призналась: она надеется на то, что работа в театре поможет ей погасить долг по ипотеке, пишет «Комсомольская правда».

«Надеюсь, моя ипотека с каждым спектаклем и с каждым годом будет становиться меньше», — добавила Седокова.

Напомним, что у певицы подрастает трое детей: 14-летняя дочь Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний сын Гектор.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковаЗвездный стильипотекаквартира в ипотеку

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Седокова рассчитывает, что работа в театре поможет ей выплатить ипотеку
Интересно?
Поделись с друзьями: