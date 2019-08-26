Валерия отметила день рождения старшего сына

Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке уже 15 лет. Общих детей у супругов нет, но продюсер считает наследников возлюбленной от прошлых отношений родными. Несмотря на то, что дочка Анна и сыновья Артемий и Арсений уже давно живут самостоятельно, артистка очень часто с ними видится. Правда, старший сын недавно тайно от них женился на своей избраннице Наталье в Швейцарии.

А 25 августа Артемию исполнилось 24 года. Как оказалось, в честь этого события он организовал настоящий праздник в пятизвездочном отеле во Франции, на который пригласил Валерию и Пригожина. В соцсети певица поделилась снимками с вечеринки. На них она позировала в черном элегантном костюме с белой майкой. Артистка также сделала яркий макияж, чтобы дополнить образ. Ее обнимал Арсений, который предпочел повседневный стиль в одежде: джинсы и футболку.

А вот именинник оделся по-праздничному: в белоснежные брюки и синий пиджак, к которому подобрал мокасины в тон. Пригожин надел темные джинсы и пеструю рубашку. Он обнимал свою дочку Елизавету, которая тоже пришла на вечеринку. Девушка облачилась в черное платье с принтом в виде алых роз. Как известно, с бывшей женой Лейлой Фаттаховой продюсер поддерживает дружеские отношения, как и с наследницей. Очень дружна с ней и Валерия.

Певица похвалила сына за приятный вечер.

«Все продумано до мелочей, организовано и даже оплачено. Самостоятельный он у нас, даже женился без нашего участия. Это ли не очередной повод для родительской гордости? Мы дали возможность получить прекрасное образование, тем самым открыв перед ним все пути и дороги, и он уверенно по ним шагает и дает нам много поводов для гордости», — написала она.

Напомним, что у Пригожина также есть наследники от первого брака с домохозяйкой Еленой: сын Дмитрий и дочь Даная. С ними у продюсера, к сожалению, напряженные отношения. По словам самого мужчины, они не могли сначала простить ему развод с матерью, поэтому отказывались общаться. Недавно у них снова разгорелся конфликт. Дмитрий обвинил отца в том, что тот искажает факты и пиарится за счет них.

А вам нравится семья Пригожина и Валерии?