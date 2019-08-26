ЗВЕЗДЫ

Маркл может не прийти на свадьбу экс-подружки Гарри

Журналист Адам Хелликер убежден, что герцогиня Сассекская не в восторге от дружбы супруга с Крессидой Бонас.

Маркл может не прийти на свадьбу экс-подружки Гарри
Меган Маркл недолюбливает "бывших" принца Гарри. Фото: Global Look Press

В планы Меган Маркл не входит близкое общение с бывшими подружками принца Гарри, и она попытается сделать все, чтобы оградить его от встреч с ними.

Однако в случае с Крессидой Бонас это будет не так просто. К несчастью для герцогини Сассекской, ее рыжебородый супруг умудрился расстаться с моделью на дружеской ноте и даже позвал ее на свое венчание.

Теперь же с ответным жестом вежливости гламурная блондинка наверняка пригласит и Гарри на свою свадьбу.

Случится это не раньше следующего года, так что у Маркл будет время «обработать» Гарри. Разумеется, как благопристойная английская леди, Бонас пригласит и супругу экс-возлюбленного. Вот только журналист Адам Хелликер не уверен, что Маркл согласится прийти на свадьбу Крессиды.

«Меган не нравится общаться с бывшими девушками Гарри. Особенно это касается его первой любви Челси Дейви, с которой он встречался семь лет», — поясняет он, добавляя, что Маркл выступила категорически против приглашения той на свое бракосочетание.

Хотя Бонас в списке Маркл и не «враг государства № 1», немилость может распространиться и на будущую невесту, пишет Express.

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Маркл может не прийти на свадьбу экс-подружки Гарри
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