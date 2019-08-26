46-летняя Высоцкая поделилась пляжным кадром без макияжа

46-летняя Юлия Высоцкая на отдыхе отказалась от макияжа. Актриса проводит августовские каникулы в компании 82-летнего мужа Андрея Кончаловского. Пара побывала во Франции, после чего супруги отправились в Италию. Судя по геолокации в Instagram, знаменитость отдала предпочтение острову Капри.

больше по теме Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой Телеведущая вместе с мужем проводит августовские каникулы во Франции.

В недавнем интервью актриса призналась, что ее супругу нравятся «умытые лица». Именно поэтому Высоцкая не пользуется косметикой в повседневной жизни. Возлюбленная режиссера накладывает профессиональный грим только для киносъемок, выхода в свет и участия в модных фотосессиях. К слову, вместе с возлюбленным Юлия начала осваивать на отдыхе скандинавскую ходьбу. Телеведущая отдает предпочтение пешим прогулкам, которые заменяют ей утренние пробежки и кардионагрузки в спортзале.

Рассуждая о семейной жизни с Кончаловским, актриса подметила, что не понимает женщин, которым приходится просить своих мужей подарить им драгоценности или другие подарки. Юлия призналась, что супруг с удовольствием исполняет ее маленькие желания.