ЗВЕЗДЫ

46-летняя Высоцкая поделилась пляжным кадром без макияжа

Актриса не скрывает: ее супругу нравятся «умытые лица».

46-летняя Высоцкая поделилась пляжным кадром без макияжа
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая на отдыхе отказалась от макияжа. Актриса проводит августовские каникулы в компании 82-летнего мужа Андрея Кончаловского. Пара побывала во Франции, после чего супруги отправились в Италию. Судя по геолокации в Instagram, знаменитость отдала предпочтение острову Капри.

Юлия Высоцкая без макияжа (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

В недавнем интервью актриса призналась, что ее супругу нравятся «умытые лица». Именно поэтому Высоцкая не пользуется косметикой в повседневной жизни. Возлюбленная режиссера накладывает профессиональный грим только для киносъемок, выхода в свет и участия в модных фотосессиях. К слову, вместе с возлюбленным Юлия начала осваивать на отдыхе скандинавскую ходьбу. Телеведущая отдает предпочтение пешим прогулкам, которые заменяют ей утренние пробежки и кардионагрузки в спортзале.

Рассуждая о семейной жизни с Кончаловским, актриса подметила, что не понимает женщин, которым приходится просить своих мужей подарить им драгоценности или другие подарки. Юлия призналась, что супруг с удовольствием исполняет ее маленькие желания.

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Андрей КончаловскийЗвездный стильЮлия Высоцкая

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46-летняя Высоцкая поделилась пляжным кадром без макияжа
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