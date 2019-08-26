Бледанс вслед за Погребняк решила сделать операцию на глазах

Эвелина Бледанс в этом году отметила 50-летие. Актриса выглядит гораздо моложе своих лет. Она не только строит карьеру, но и воспитывает «особенного» сына Семена. Однако артистка не привыкла жаловаться на жизнь. Она делает все, чтобы ее наследник вырос счастливым. Как оказалось, сама женщина недавно задумалась об операции. С юности у нее появились проблемы со зрением.

В соцсети Эвелина рассказала, что побывала на консультации в клинике. Перед этим она посоветовалась с Анфисой Чеховой и Марией Погребняк, которые уже успешно пережили подобную операцию. Актриса боялась, что в ее возрасте подобные процедуры врачи уже не делают, но это оказалось не так.

«Конечно, я люблю очки, но увидеть мир после 35 лет близорукости — это счастье. Еще в школе списывая физику, я напрягала зрение и мне прописали очки, и с тех пор потихоньку они от смотрения кино и телевизора уже плотно вошли в мою жизнь. Я очень страшусь операций! А тут — глаза!» — поделилась звезда.

По словам Бледанс, она не только проконсультировалась со специалистом, но также прошла диагностику на нескольких аппаратах. Актриса была поражена, когда узнала, что операция длится меньше минуты. Ее делают по новой технологии с помощью лазера. «Но, и про эту минуту я еще сто раз подумаю… или бежать навстречу жизни без очков и сушащих глаза линз? Так хочется побежать!» — добавила она. Некоторые поклонники восхитились смелостью Эвелины и пожелали ей, чтобы все прошло без осложнений.

«Молодец! Всё будет хорошо!», «Бежать бегом! Не пожалеете!», «Какая вы смелая», «Бегите, конечно», «Я уже сделала и довольна», — прокомментировали пост подписчики.

А вы бы решились на такую операцию?