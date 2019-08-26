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Беременная Решетова показала, почему не поправляется

23-летняя невеста Тимати питается на Мальдивах исключительно морепродуктами.

Беременная Решетова показала, почему не поправляется
https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Спокойствию модели можно позавидовать. Анастасия, находясь на последнем сроке беременности, ни в чем себе не отказывает… Девушка продолжает рассекать волны на гидроцикле, много плавать и бегать с дочерью Тимати, Алисой, по песку.

Подписчики поначалу обвиняли ту в беспечности. После же решили, что спорт ей, наоборот, только на пользу. Ведь Решетова выглядит просто фантастически. К тому же, не набирает вес.

Но, как оказалось, у девушки есть и еще один секрет, как оставаться в форме. Она питается преимущественно морепродуктами. На днях невеста рэпера поделилась видео из нового ресторана.

ресторан на Мальдивах
https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Морепродукты там настолько свежайшие, что достаются еще живыми.

«Удивительно вкусное и полезное место», — подписала снимок девушка.

Любопытно, что экс-возлюбленная рэпера, модель Алена Шишкова, также переждала всю беременность в Доминикане вдали от посторонних глаз и суеты. С красоткой на протяжении всего времени находилась мама рэпера, Симона Юнусова. Впрочем, и за Настей она сейчас также приглядывает.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременные звездыТиматиТимур Юнусов

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Беременная Решетова показала, почему не поправляется
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