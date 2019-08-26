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Не мать, а ехидна: Елизавета II по полгода не виделась с детьми

Королева вместе с супругом не брали наследников с собой в путешествия.

Не мать, а ехидна: Елизавета II по полгода не виделась с детьми
Елизавета II бросала детей на нянек и мамок. Фото: Global Look Press

Елизавета II и принц Филипп, уезжая в длительные турне, не считали нужным брать с собой в путешествие детей. В 1953 году королевская чета отправилась в полугодовую поездку по странам Содружества. В то время принцу Чарльзу и принцессе Анне было меньше пяти лет.

Поездка включала в себя посещение 12 государств, куда королева с мужем должны были добираться на кораблях, поездах, самолетах и автомобилях. В частности, чета останавливалась на Бермудах, Джамайке, островах Фиджи и Тонга.

Королева сочла, что такое длительное путешествие будет утомительным для ее маленьких наследников, поэтому оставила их на попечение мамок и нянек.

Розмари Элбоун, основательница сайта Care.com, рассказала, что с принцем Чарльзом возилась няня Мейбл Андерсон, когда его родители уезжали в полугодовое турне.

Будущему королю в то время было всего три года. Сам принц Уэльский позже с благодарностью вспоминал о той эмоциональной поддержке, которую оказала ему его «бонна».

Хотя оставлять малышей на полгода по нынешним меркам кажется слишком, точно так же поступали и родители Ее Величества, когда она была маленькой, пишет The Sun.

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Не мать, а ехидна: Елизавета II по полгода не виделась с детьми
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