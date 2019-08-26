Глафира Тарханова назвала «Однажды в… Голливуде» фильмом не для всех

Тарханова опубликовала пост в Инстаграм, который посвящен девятой картине культового режиссера. Квентин Тарантино прилетал в Москву, чтобы лично представить ее российскому зрителю. Трагикомедия «Однажды в… Голливуде» рассказывает про индустрию кино в эпоху семидесятых.

По мнению Глафиры Тархановой, этот фильм не для всех. «Это кинематографично, это не бытовое кино, это кино-игра, кино для кино, — написала она на своей странице в Инстаграм. — Но я всматривалась в каждый кадр, в каждое мгновение, в каждый план! Круто быть современником уникального произведения! Я верю, что искусство живет и развивается!!! Квентин… Леонардо… Брэд… — это смачная, неповторимая и витиевато-тонкая работа». Актриса отметила, что у ее друзей и коллег остались неоднозначные впечатления от «Однажды в… Голливуде», но сама она в восторге от картины.«На мой взгляд, крутецкое кино», — резюмировала Глафира.