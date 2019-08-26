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Глафира Тарханова назвала «Однажды в… Голливуде» фильмом не для всех

Актриса поделилась впечатлениями от просмотра новой работы Тарантино.

Глафира Тарханова назвала «Однажды в… Голливуде» фильмом не для всех
Глафира Тарханова. ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Тарханова опубликовала пост в Инстаграм, который посвящен девятой картине культового режиссера. Квентин Тарантино прилетал в Москву, чтобы лично представить ее российскому зрителю. Трагикомедия «Однажды в… Голливуде» рассказывает про индустрию кино в эпоху семидесятых.

По мнению Глафиры Тархановой, этот фильм не для всех. «Это кинематографично, это не бытовое кино, это кино-игра, кино для кино, — написала она на своей странице в Инстаграм. — Но я всматривалась в каждый кадр, в каждое мгновение, в каждый план! Круто быть современником уникального произведения! Я верю, что искусство живет и развивается!!! Квентин… Леонардо… Брэд… — это смачная, неповторимая и витиевато-тонкая работа». Актриса отметила, что у ее друзей и коллег остались неоднозначные впечатления от «Однажды в… Голливуде», но сама она в восторге от картины.«На мой взгляд, крутецкое кино», — резюмировала Глафира.

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«Однажды... в Голливуде»Глафира ТархановаКвентин Тарантино

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Глафира Тарханова назвала «Однажды в… Голливуде» фильмом не для всех
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