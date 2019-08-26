ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова вспомнила, как трудилась продавщицей

Будущая звезда тогда пыталась найти хоть что-то приятное в своей работе.

Анфиса Чехова вспомнила, как трудилась продавщицей
Анфиса Чехова/instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова считает, что на работу нужно ходить, как на праздник. Сама она в своей жизни много трудилась и по собственному опыту знает, что когда заставляешь себя идти на работу, то ее обязательно нужно как можно быстрее сменить.

По мнению звезды, главные пазлы в жизни человека — это счастье, которое состоит из разных элементов — дело по душе, человек по сердцу и средства для получения удовольствий.

Знаменитость уверена, что средства нужно зарабатывать на любимой работе. Она должна быть одним из основных удовольствий, испытывая которое, люди должны зарабатывать себе и на другие радости жизни.

Анфиса откровенно рассказала, что без удовольствия проработала всего пару месяцев. Когда ей было 19 лет, она продавала джинсы в магазине. Но даже тогда пыталась получать хоть какой-то кайф, общаясь с интересными людьми, приходившими в магазин за покупками.

Став звездой, Анфиса теперь старается жить в свое удовольствие. Последнее время она это делала, проживая в шикарной московской гостинице, так как в ее квартире шел ремонт. Но, как сообщила звезда, он закончен и она снова возвращается домой.

 

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Анфиса Чеховазвездапродавщица

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Анфиса Чехова вспомнила, как трудилась продавщицей
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