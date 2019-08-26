Судзиловская проходит кинопробы из Америки с помощью селфи-палки

Актриса уехала в Штаты без обратного билета еще весной. Олеся объяснила поступок, что хочет «всесторонне развиваться». Узнавать мир, смотреть новые спектакли, читать интересные книги.
С тех пор звезда радует солнечными калифорнийскими снимками. Близость к океану и свободный график однозначно пошли ей на пользу. Олеся выглядит просто фантастически, а если добавить к этому бронзовый загар, то еще и очень по-американски.
Однако на днях актриса призналась, что все же соскучилась по работе и согласилась пройти пробы для одного из проектов.
Вот только лететь в холодную Москву не захотела, а решила воспользоваться последним изобретением техники. А точнее, селфи-палкой.
«Так бывает, что пробы необходимы в срочном порядке, а иногда немедленно, — объяснила Олеся. — Даже если ты в другой стране, даже если ты на отдыхе, соответственно, без партнера, без профессионального света, грима, костюма».
Поклонники одобрили изобретательность звезды, а также начали гадать, в каком же проекте та появится в ближайшее время.
«По понятным причинам все дубли показать не смогу, но, не удержавшись, эту фразу всем перед понедельником для настроения пересылаю», — добавила она.
Судя по тому, что героиня Судзиловской отчитывает какого-то мужчину за столом, те решили, что звезде предстоит сыграть в мелодраме.