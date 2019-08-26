Максим Фадеев признался, что готов выбрать одиночество и отшельничество

Продюсер нередко использует свой мини-блог в Instagram как общественную трибуну, с помощью которой он доносит до публики взгляды и принципы. Последний пост звезды, опубликованный в Сети, стал настоящей проповедью и откровением. По словам продюсера, мир очень изменился и продолжает меняться не в лучшую сторону.

«Материальное — в костях у общества. А главное, я вижу, как это самое общество семимильными шагами деградирует», — заявил Фадеев.

Он посетовал на то, что в общении людей исчезает доверие, и это приводит к плачевным последствиям. По словам Максима, наблюдая за социумом и понимая, что ему надо жить по новым вводным, он лучше выберет одиночество и отшельничество.

Фадеев сказал, что не может смотреть на то, как лидерами мнений становятся персоны «Дома- 2». С сожалением Максим заметил, что «последнее очень сильно скорректировало молодежь на предмет того, что такое хорошо, а что такое плохо», серьезно раскритиковал политику телеканалов и заявил, что общество пожинает посеянное.

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В то же время композитор оставил поклонникам надежду, что в конце концов путь отшельника не выберет. «Мы можем это изменить. Пока я в это еще верю», — подчеркнул в завершение продюсер.

Поклонники откликнулись в комментариях с разными мнениями. Многие поддержали точку зрения Фадеева, а другие указали ему на то, что он переоценивает негативное влияние телевидения на подрастающее поколение, которое в массе своей не смотрит ТВ, а проводит время в интернете.